Els infermers podran treballar a Espanya

Els actuals estudiants tindran el reconeixement automàtic del veí del sud, tal com el tenen amb França i Portugal

Els actuals estudiants d’infermeria de la Universitat d’Andorra (UdA) un cop que obtinguin el títol, no només se’ls convalidarà acadèmicament a Espanya sinó també professionalment. És a dir, que podran anar directament al país veí del sud a buscar feina i no hauran de fer més pràctiques per poder fer-ho. Ho va indicar ahir el portaveu del Govern i exministre d’Ensenyament Superior, Èric Jover, en resposta a la pregunta parlamentària que va entrar la setmana passada el grup parlamentari del PS i on el conseller general, Roger Padreny, denunciava que els estudiants es trobaven amb problemes per exercir.

Jover va explicar

