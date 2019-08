El PS carrega contra les paraules de Gallardo pel cas Chato

El partit es mostra "sorprès" i "indignat" per la manca de prudència del ministre de Presidència, Economia i Empresa

Actualitzada 29/08/2019 a les 12:46

Redacció Andorra la Vella

El Partit Socialdemòcrat ha emés un comunicat avui en què ha carregat durament contra les paraules del dimarts del ministre de Presidència, Economia i Empresa en relació a les activitats d'arbitratge del secretari d'Estat d'Economia, Salustià Chato. El partit polític ha recordat que "la llei ha de ser complida per tothom, sense excepcions", tot i que ha assegurat que cal tenir prudència en casos concrets com aquest. Amb tot, ha afirmat amb contundència que "ens sorprèn i alhora ens indiga la manca d'aquesta mateixa prudència per part de Jordi Gallardo, permetent-se pràcticament afirmar que aquí no ha passat res i que tot està correcte, si més no, normalitzant una actitud contrària a la llei comesa per qui es el seu número 2 al ministeri".

En l'escrit del PS, es remarca que el ministre Portaveu, Èric Jover, també es va sumar ahir a les declaracions de Gallardo en la roda de premsa posterior al consell de ministres, en la qual també va afegir possibles regularitzacions "a posteriori" i planteja que si "aquesta seria l'actitud amb una persona que no tingués la responsabilitat política de Chato". A més, remarca la possible il·legalitat en forma de no declaració dels cobraments a l'Agència Tributària, i no pagament del corresponent IRPF derivat d'aquests ingressos, unes situacions que "no serien per erros" ja que Chato "és un excel·lent coneixedor de la legislatura tributària" tenint en compte el seu actual càrrec i l'anterior.

El comunicat del partit polític va més enllà en les darreres línies quan afirma que "considerem absolutament inapropiades, fora de lloc i produnfament preocupants les paraules del ministre d'Economia volent minimitzar, normalitzar, justificar i, fins i tot, esborrar el cas d'aquests cobraments de les accions associades". El PS també considera que accions com aquestes "embruten la reputació i la credibilitat dels governants i fan un flac davor a la democràcia". Per tot això, demana "una rectifiacació immediata, clara i contundent per part del cap de Govern" i que "descreti la destitució immediata d'aquelles persones que no són dignes d'ocupar llocs de responsabilitat en l'executiu del país".

#6 lauredià

(29/08/19 16:50)



#5 xavier

(29/08/19 16:16)



#4 Ja va sent hora que despertem.

(29/08/19 16:08)



#3 Ja era hora

(29/08/19 15:59)



#2 josep

(29/08/19 15:39)



#1 Marc

(29/08/19 15:27)