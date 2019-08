Vinculat a terceravia, no descarta que la formació pugui entendre’s amb un hipotètic retorn de Martí a la parròquia

Eduard López Mirmi, director de Capesa i membre de terceravia, no descarta que el PS i Liberals puguin reeditar “d’Acord 2.0” a les pròximes eleccions comunals malgrat que la primera experiència acabés amb el partit blau entrant al Govern de la mà de Demòcrates. “En unes comunals el cap de llista ha de ser una persona de la parròquia amb cara i ulls i que sigui imbatible, per això sona el nom de Rosa Gili. No descarto que torni a pactar amb Marc Magallón i per batre aquesta dupla caldrà alguna cosa molt potent i unitària de la resta”, afirma.