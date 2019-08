Dos detinguts per robar 30 cartrons de tabac valorats en 878 euros

La policia també va arrestar un home no resident que pretenia travessar la frontera del riu Runer amb 11,8 grams d'heroïna, 8,6 d'haixix i 8,5 de marihuana

Actualitzada 26/08/2019 a les 12:49

Redacció Andorra la Vella

Dos homes no residents de 30 i 39 anys van ser detinguts dissabte a les 16.50 hores de la tarda com a presumptes autors de furt de mercaderia al Pas de la Casa. La gerent d'un establiment comercial va trucar els agents en localitzar pel carrer les dues persones que el dia anterior li havien sostret 30 cartrons de tabac, valorats en 878 euros.

A la frontera del riu Runer la policia va arrestar el passat dimarts a les 16.15 hores un home no resident de 37 anys que intentava accedir al país amb un turisme particular on se li van trobar 11,8 grams d'heroïna, 8,6 grams d'haixix i 8,5 grams de marihuana. La mateixa tarda un home resident de 55 anys va ser detingut per donar una taxa d'alcoholèmia d'1,65 grams per litre i provocar un accident amb danys materials i a la nit un altre resident, de 38 anys, va ser arrestat per donar 2,22 grams per litre durant un control rutinari.

Pel que fa a altres delictes, els agents també van haver d'actuar en un incident entre veïns d'un domicili d'Andorra la Vella. Els fets s'haurien produït arran que el detingut, un home de 32 anys, va donar un cop a la porta d'entrada del pis del veí i la va obrir mentre recriminava uns sorolls. Quan la patrulla va intervenir i va qüestionar els fets l'home va tenir una reacció desproporcionada envers els agents i va ser arrestat com a presumpte autor d'uns delictes contra el patrimoni, l'honor i la funció pública. Durant un control rutinari al Pas de la Casa, un home resident de 34 anys també va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. La policia va constatar que la identitat que l'home havia dit verbalment era diferent de la constatada per l'empremta dactilar i que es tractava d'una persona que anteriorment ja havia estat controlada.