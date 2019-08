Àngel Cuaresma ha tornat a ser el campió del concurs de menjar flams que s’organitza per la festa major de Santa Coloma. N’ha menjat 20.

El futbol té a Leo Messi, el bàsquet a Lebron James, la Fórmula 1 a Lewis Hamilton i els concursos de menjar flams, a Àngel Cuaresma. El crac dels flams ha tornat a emportar-se la victòria de la categoria sénior a casa després de dur-se a la boca un total de vint, dos més que el segon classificat.

No té cap secret ni segueix cap entrenament, assegura Cuaresma. “No faig res per entrenar, simplement hi participo des de que tenia 12 anys i aquest és el desé cop que surto gu-anyador”, diu

La lluita pel campionat de flams ha estat igualada fins