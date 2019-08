Actualitzada 25/08/2019 a les 06:49

El camí de la Muntanya, a la vall del Madriu-Perafita-Claror, està tancat a l’altura d’Entremesaigues, segons informa el comú a través de les xarxes i demana precaució als visitants quan es passi per aquest punt. La raó serien uns petits despreniments a la zona i per evitar mals majors, han decidit tancar-los. Per contra, s’ha habilitat un pas alternatiu.