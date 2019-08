Les obres en els corredors d’allaus amb més risc avancen al ritme previst i s’acabaran abans de l’arribada de l’hivern

Les obres en diversos corredors d’allaus a la zona de l’Hospitalet avancen en els terminis establerts, i si no hi ha cap inconvenient imprevist en forma d’inclemències meteorològiques, els treballs planejats estaran acabats abans que arribi l’hivern. Ara mateix, els operaris encarregats de les obres estan treballant en tres corredors que en els darrers anys han patit un gran nombre d’allaus amb l’objectiu que el proper hivern ja no siguin una font de tancament de la carretera pel perill de caiguda de neu a la via.

Es tracta dels corredors H19, H20 i H21 situats a la banda dreta de la