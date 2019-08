“El caçador està més conscienciat i ja no tira a tot el que veu”

Afirma que s’ha erradicat molt el furtivisme, i que hi ha hagut una tasca de sensibilització per part d’Andorra i el ministeri de Medi Ambient amb la col·laboració del cos de banders

El president de la Federació de caça i pesca destaca la bona relació amb el ministeri de Medi Ambient i el cos de banders, i espera que la Setmana de la caça de l’isard sigui tot un èxit i no hi hagi incidències ni sancions.



Amb quin objectiu es va crear la Federació? Com s’organitza?

Data de més de 40 anys i es va crear perquè abans la caça i la pesca eren una necessitat vital. Quan la població va créixer es va haver de regular. La gestió de la federació al llarg dels anys ha acabat sent tot un èxit. L’objectiu