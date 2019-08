AINA tanca l'estiu amb una afluència de 850 infants

Prop de 850 infants han passat per algun dels tres torns que la casa de colònies d’AINA ha organitzat aquest estiu, des que es va iniciar el primer, el passat dos de juliol, fins que el van tancar, l’11 d’agost. Mossèn Ramon, l’ànima de l’entitat, es va mostrar molt “satisfet” perquè un any més “tants infants ens hagin volgut acompanyar i hagin decidit passar l’estiu amb nosaltres”. En total han estat 849 nens i nenes, dels quals 629 ho han fet en els citats tres torns. En aquest grup hi havia infants de totes les parròquies així com alguns vinguts