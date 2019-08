Marsol diu que FEDA pot saber si un pis és buit

Considera que si no hi ha consum elèctric en un habitatge, vol dir que estarà deshabitat

La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, considera que per saber exactament quants pisos buits hi ha al país o a la parròquia, el sistema més “ràpid” és comprovar els comptadors de llum de FEDA, ja que si aquests no indiquen cap consum, vol dir que no hi viu ningú. “La millor manera de veure’ls és amb els comptadors de llum. Si FEDA veu facturació, significa que hi viu algú però si el consum és de zero, aleshores el pis està buit”, afirma i afegeix que a més d’eficaç, és una manera molt ràpida per conèixer les dades reals