Alertarà el comú lauredià del mal estat de l’altra via, que es troba dins de la urbanització

El Govern realitzarà “les actuacions adients” per retornar la carretera CS-130 d’accés a Auvinyà a un estat satisfactori de seguretat. Així ho va assenyalar l’executiu ahir en una carta dirigida a Carmen Gutiérrez, veïna i representant de la urbanització d’Auvinyà. En l’escrit també van informar que en relació amb l’esllavissada de la carretera comunal, que es troba dins de la urbanització, que al ser un vial de titularitat de la corporació o eventualment privat, el Govern no gaudeix de competència per intervenir-hi. Tot i això, l’executiu va indicar que per agilitzar la solució enviaran una còpia de la carta “als