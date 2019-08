El Museu Thyssen va recaptar més de 350 euros per Unicef durant la jornada solidària

El Museu Thyssen i Unicef han valorat positivament la iniciativa que van organitzar dijous passat en la qual la gent tenia la possibilitat de pagar el que volgués per l’entrada i la taquilla anava integrament a l’organització benèfica. La diada va ser un “èxit” segons els organitzadors i és que el museu va rebre un total de 135 visitants i va recaptar 364,87 euros. La rebuda va ser positiva no només per a la gent gran, sinó també pe als 53 nens que van participar en l’elaboració d’un mural solidari. Les dues entitats han valorat molt positivament la jornada tant