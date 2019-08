L’antic president el va autoritzar al maig perquè pogués treure fons del banc i immediatament ja van començar a faltar diners

David Claverol es va acostumar a anar per la Fundació Tutelar on tenia el càrrec de secretari. S’oferia per fer feines i el president Joan Carles Rodríguez Miñana no disposava de temps per dedicar-se a moltes de les tasques de gestió. Per aquest motiu va acabar fent un poder de fins a tres mil euros per a Claverol amb l’objectiu que pogués encarregar-se de les gestions de petita quantia amb les entitats bancàries. Aquest poder, amb funcions de secretari de la Fundació, li va arribar al maig i de forma gairebé immediata es van començar a produir les operacions irregulars.