Rossell considera que s'ha de prohibir l'alcohol a les festes majors

El ministre de Justícia i Interior ha visitat els parcs de Bombers de Canillo i del Pas i ha destacat que les dependències "tenen tot el que necessiten"

Rossell visita els bombers de Canillo i del Pas El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, dins un dels camions d'extinció ANA

Actualitzada 23/08/2019 a les 13:56

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Justícia i Interior, Josep Maria Rossell, creu que és necessari prohibir l'alcohol a les festes majors, tal com ha fet saber durant la visita que ha fet avui els parcs de bombers de Canillo i del Pas de la Casa, amb motiu del recorregut protocol·lari del titular per les instal·lacions dels diferents departaments d'Interior. Rossell ha defensat el cos policial i ha afirmat que estudien endurir la legislació actual perquè no es tornin a repetir aldarulls com els que van tenir lloc a Sant Julià. El ministre ha defensat que s'ha d'acabar amb les típiques barres de venda de begudes alcohòliques i limitar l'opció als llocs autoritzats com els bars o els supermercats.

Rossell ha conegut les dependències dels dos parcs i el material que empra el cos per a les emergències. En aquest sentit, el ministre ha destacat que "les dependències tenen tot el que necessiten" i que es treballarà en la redacció d'un informe per determinar altres necessitats que puguin tenir. Durant la visita Rossell ha pujat a una de les ambulàncies que utilitzen els bombers i ha vist un camió d'extinció d'incendis per dins acompanyat per efectius del cos i del director del departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i salvament, Joan Carles Recasens.