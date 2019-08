La planta hidroelèctrica tanca aquesta setmana per realitzar actuacions de manteniment

FEDA ha invertit 35 milions d’euros en la central hidrolèctrica d’ençà que la va adquirir el 1988, per renovar les infraestructures de la planta. La central ha tancat aquesta setmana, del dia 19 al 25, per realitzar unes actuacions de millora i manteniment. La planta produeix el 80% de l’energia del país, de la qual el “100% és d’origen renovable”, va matisar Laura Bonet, directora de Transport de FEDA. “Avui dia aquestes infraestructures”, que daten dels anys trenta del segle passat, “estan quasi completament amortitzades i per aquest motiu produir electricitat a la central és més econòmic que comprar-la als

