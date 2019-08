El Museu Thyssen donarà a Unicef el preu de les entrades venudes dijous que ve

El Museu Carmen i Unicef Andorra presenten la jornada #PayWhatYouWish que es farà el pròxim dijous 29 i que permetrà a tots els visitants pagar l’import de l’entrada que vulguin. A més, tota la recaptació es donarà a l’ONG. La jornada és la continuació de les diferents activitats que les dues entitats organitzen conjuntament, com ara els tallers sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible o la visita concert celebrada que es va fer el passat mes de juny per commemorar el vint-i-cinquè aniversari del Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef. Amb aquestes accions, “el museu vol aportar la internacionalització des de