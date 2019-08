La vaga la van secundar tots els empleats el cap de setmana passat

L’oficina de Correus d’Andorra la Vella tancarà tots els dissabtes que, a causa de la vaga convocada, no pugui comptar amb almenys tres empleats. Segons va indicar el seu director, Abel Riudeubàs, l’empresa estableix que es poden donar uns serveis mínims amb dos efectius, però el fet que l’oficina de la capital compti amb dos locals obliga que n’hi hagi almenys tres. Dissabte passat, l’oficina no va poder obrir les portes perquè tots els empleats es van afegir a la vaga. Per la seva banda, les oficines de Sant Julià de Lòria, la Massana, Escaldes-Engordany i Encamp sí que van