El projecte es licitarà al setembre i les parcel·les de la zona quedaran definitivament “condemnades”

La solució per a la restauració definitiva de la Portalada, on es va produir l’esllavissada el 10 d’agost passat, és la construcció d’un mur de formigó armat al llarg de tot el tall a la muntanya, que anirà des de la parcel·la on hi ha la deixalleria del comú de Sant Julià fins al final de parcel·la contigua, on hi havia unes obres aturades des de feia temps. Aquesta és la conclusió a la qual han arribat els tècnics del ministeri d’Ordenament Territorial després d’estudiar diferents alternatives, segons ha pogut saber el Diari. Abans d’un mes, Govern traurà a licitació

#1 revisio de tots els enderrocs ja!

(22/08/19 08:34)