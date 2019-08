Mor ofegat un resident en una platja d'Alacant

La guàrdia civil va indicar que la zona de bany és coneguda pels forts corrents i que onejava la bandera groga

Un resident d’Encamp va ser trobat mort dimarts al matí a la platja de les Ortigues, situada a la localitat alacantina de Guardamar del Segura, segons van informar ahir els membres de salvament marítim i de la guàrdia civil. L’home tenia 39 anys i era de nacionalitat portuguesa, tot i que residia a la parròquia encampadana. El cos de seguretat espanyol encara no ha pogut concretar les causes que li van provocar l’ofegament però sí que va informar que aquell dia onejava a la platja la bandera groga i que és un indret conegut per la seva perillositat pels forts