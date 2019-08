La Fundació Privada Tutelar destitueix el president per irregularitats comptables

El Patronat s'ha reunit d'urgència per analitzar els fets i nomenar Joan Carles Rodríguez Miñana en el càrrec que fins ara tenia David Claverol

Actualitzada 22/08/2019 a les 19:19

Redacció Andorra la Vella

La Fundació Privada Tutelar ha destituït David Claverol, qui fins ara n'era el president, per irregularitats en la comptabilitat de l'entitat. El patronat s'ha reunit aquesta tarda de manera urgent i extraordinària per analitzar els fets i nomenar Joan Carles Rodríguez Miñana com a nou president i a Simon Binsted com a secretari. Claverol va assolir el càrrec el passat mes de juliol.

Una empleada va detectar les irregularitats i les va comunicar a Govern. En constatar la gravetat dels fets, el ministre de l'Interior, Josep Maria Rosell, i la treballadora van formalitzar la denúncia a la fiscalia. La Fundació Privada Tutelar és una organització sense ànim de lucre, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones en situació d'incapacitat.

