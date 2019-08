L'Acoda demana una llei que determini les responsabilitats en una obra

L'associació reitera la necessitat d'una reglamentació específica dels edificis i dels desmunts entre ancoratges d'obres en curs i projectes acabats

Actualitzada 22/08/2019 a les 11:11

Redacció Andorra la Vella

L'Associació de Constructors d'Andorra (Acoda) vol una llei de l'edificació que "endreci i determini les diferents responsabilitats que pertoquen a cada u dels agents que intervenen en una obra", segons ha fet saber a través d'un comunicat, arran dels fets que s'estan produint després de l'esllavissada. L'associació demana que s'estableixi clarament el paper de la propietat, el promotor, els tècnics, el constructor i l'administració a través d'una reglamentació específica d'inspecció tècnica dels edificis i dels desmunts estabilitzats entre ancoratges d'obres en curs i projectes acabats. "L'esllavissada posa de manifest la rellevància i les conseqüències que es poden derivar d'una obra no acabada. Obres no finalitzades, aturades per diferents motius, majoritàriament econòmics i que esdevenen en situacions de risc i perillositat al trobar-se en un estat precari, d'indefinició, contrari al qual ha estat projectat, i que generen controvèrsia a l'hora de determinar les diferents responsabilitats i actuacions que cal prendre" explica el text.

#1 Castellano Comunero

(22/08/19 13:33)