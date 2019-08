Instal·lat un carregador de cotxes elèctrics a Sorteny

Actualitzada 22/08/2019 a les 06:48

Nord Andorrà ha instal·lat un carregador de vehicles elèctrics al parc natural de Sorteny. Està integrat a la plataforma nacional i funciona amb qualsevol targeta de les diferents distribuïdores. La companyia aposta per incentivar l’energia no contaminant igual com el bus elèctric que ha posat el comú.