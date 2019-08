FEDA invertirà 150.000 euros en el manteniment de les instal·lacions aquest any

La central hidroelèctrica està aturada aquesta setmana per garantir el bon rendiment de la principal font d'energia elèctrica del país

Actualitzada 22/08/2019 a les 13:17

Redacció Andorra la Vella

FEDA té previst invertir aquest any al voltant de 150.000 en el manteniment de les instal·lacions. Precisament, aquesta setmana (del 19 al 25 d'agost) la central hidroelèctrica, els canals i la canonada forçada estan aturats per dur a terme les tasques de manutenció. La directora de Transport de la parapública, Laura Bonet, ha defensat que aquestes actuacions són molt necessàries per conservar i garantir el bon rendiment de la principal font d'energia renovable del país ja que es tracta d'una infraestructura complexa que requereix d'un manteniment i una renovació continuades.

Des de l'inici de la central, FEDA ha invertit any rere any en la cura de les infraestructures, les quals ja han estat completament renovades i millorades, al voltant d'1,2 milions d'euros anyals. És a dir que des de l'any 1988, s'ha destinat uns 35 milions d'euros en conservació i renovació del parc hidràulic.

Cada any a l'estiu s'atura la central ja que és l'època en la qual l'electricitat és més barata i la producció és més reduïda. Es fan les visites d'inspecció de les instal·lacions i en particular dels canals per controlar el seu estat. Enguany també s'ha buidat la canonada forçada de la central i s'ha inspeccionat. L'aturada d'aquesta setmana comporta deixar de produir prop de 1.400 MWh, fet que suposa que tota l'electricitat que es consumeix aquesta setmana s'hagi d'importar.