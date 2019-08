Canillo participa en un projecte per veure el Pirineu

Actualitzada 22/08/2019 a les 06:51

Cynthia Sans La Seu dUrgell

El col·lectiu Projecte 4 Estacions, format per afeccionats a la meteorologia, ha instal·lat una de les 15 càmeres que volen situar en diferents punts del Pirineu a Canillo. L’aparell el van col·locar dimarts passat i amb aquest ja n’hi ha tres en funcionament. Jan Ponsa, portaveu del col·lectiu, explica que l’objectiu és donar a conèixer la zona però també permetre als usuaris tenir un coneixement en directe del temps que hi fa o del que es pot veure. La iniciativa serà gratuïta, es podrà consultar a través del web www.projecte4estacions.cat i servirà perquè aquelles persones que vulguin practicar esport o qualsevol activitat a l’aire lliure puguin informar-se prèviament de la meteorologia del moment. “És essencial conèixer la correcta informació meteorològica per a poder fer els nostres plans i no tenir imprevistos”, apuntava Ponsa.

El projecte, que preveu instal·lar la darrera de les càmeres abans de la pròxima primavera, s’ha pogut tirar endavant gràcies a la campanya que va realitzar a Verkami per recaptar fons. Sol·licitaven 800 euros per comprar el material i en 30 dies en van aconseguir 854. En total, 56 mecenes han decidit fer col·laboracions a partir dels 5 euros.