Andorra Telecom treu el cablejat aeri de fibra que dona servei a Pal-Arinsal

El procés de soterrament d’aquesta xarxa va començar fa dos anys i té un cost de 130.000 euros

Andorra Telecom va iniciar ahir els treballs per treure el cablejat aeri de fibra òptica que donava el servei a l’estació de Pal-Arinsal abans que se soterrés la xarxa, situada al poble d’Escàs, a la parròquia de la Massana. En total, la parapública haurà d’enretirar una cinquantena de pals i gairebé 1.300 metres de cablejat, seguint amb un projecte que va començar ara ja fa més de dos anys per soterrar els cables de fibra òptica d’aquesta part del territori. Per fer-ho, la companyia ha invertit uns 130.000 euros. Es preveu que els treballs d’eliminació del cablejat aeri durin aproximadament

#1 Jordi

(22/08/19 09:08)