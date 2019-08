Sancionats vint motoristes per no portar el rebut de l'assegurança

La policia ha multat 46 pilots de motocicleta per infringir 56 articles del codi de circulació

La policia, durant la campanya de circulació adreçada als conductors de motocicletes, realitzada del 5 al 18 d’agost, ha controlat 426 pilots, dels quals 46 han estat sancionats per haver infringit un total de 56 articles del codi de circulació. Això comporta que s’han sancionat un 10,8% dels conductors controlats durant la campanya. Els aspectes controlats són per deficiències tècniques i/o administratives, en què s’han comptabilitzat 44 infraccions; i per imprudències o infraccions en el decurs de la circulació de motocicletes, ciclomotors o vehicles anàlegs.

En el marc de les deficiències, s’ha sancionat vint conductors per no haver presentat el rebut

#4 doncs sí

(21/08/19 11:25)



#3 Ancorats en un forat de cuc

(21/08/19 11:07)



#2 Papers...

(21/08/19 11:06)



#1 Joan

(21/08/19 08:54)