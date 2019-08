Demana un pla específic per a les reserves de Xixerella, Sorteny i Ransol per poder abatre més animals fora de la setmana

Els responsables de la Federació de caça han posat sobre la taula de la ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, una proposta per poder ampliar el nombre d’isards a abatre al llarg de la temporada. Una possibilitat que passa per establir un pla específic de caça als vedats de Xixerella, Sorteny i Ransol. D’aquesta manera, es podria caçar a les reserves, fora de la setmana de l’isard, sota la modalitat que es coneix com a cacera acompanyada, com es fa actualment al vedat d’Enclar, on enguany es poden abatre 40 exemplars. El animals d’Enclar no s’inclouen al recompte general, que

#8 Coquelicot

(21/08/19 11:00)



#7 Aleix

(21/08/19 10:25)



#6 Jordi Brau

(21/08/19 10:20)



#5 La escopeta nacional

(21/08/19 10:14)



#4 Marc

(21/08/19 10:00)



#3 Aleix

(21/08/19 09:35)



#2 Jordi Brau

(21/08/19 09:14)



#1 El caçador en el punt de mira

(21/08/19 08:08)