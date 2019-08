La caiguda de pedres a l'esllavissada del Punt durarà anys

La pluja d’ahir va contribuir a accelerar el procés de purga de la zona de l’esllavissada, que cada vegada serà més intermitent

El punt de la muntanya on es va produir l’esllavissada el passat 10 d’agost trigarà anys a estabilitzar-se per complet. Així ho afirma Josep Maria Huertas, cap del gabinet tècnic del ministeri d’Ordenament Territorial, que porta el control de l’esllavissada i l’estudi d’evolució del material que continua inestable. Huertas assegura que el procés de purga d’un indret que ha patit un despreniment com el que hi va haver a l’alçada del Punt de Trobada “té un tempo molt llarg”, si bé cada vegada els moviments de terra seran més lleus i intermitents i aixecaran menys pols. En aquest sentit, explica

