L’excap de Govern fa mesos que avalua si agafa com a bandera l’oposició al pacte amb els liberals i recupera l’extinta Unió del Poble

La principal inquietud dels demòcrates a unes setmanes de l’inici del curs polític amb Meritxell és la incògnita respecte què farà Toni Martí. L’excap de Govern ja ha tornat de Santo Domingo, on ha passat uns mesos, i està avaluant, segons diferents fonts properes al polític, quin és l’ambient davant la possibilitat de tornar-se a presentar com a candidat a cònsol major d’Escaldes el proper desembre. A hores d’ara, segons aquestes fonts, tan sols és una opció que abans de plantejar-la de forma definitiva requereix establir amb quins suports comptaria. Inicialment, la idea passa per recuperar la formació parroquial Unió

