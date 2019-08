El programa de cria de la perdiu xerra autòctona preveu alliberar 1.000 perdius el 2021

El centre compta amb 55 perdius adultes que han portat al naixement de 160 exemplars joves aquest any

Actualitzada 21/08/2019 a les 20:45

Redacció Andorra la Vella

La Comissió de Seguiment de la Caça, presidida per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha visitat aquesta tarda el centre de cria de la perdiu xerra per examinar el funcionament del programa de reproducció en captivitat. La Federació Andorrana de Caça i Pesca, que s'encarrega del control de les instal·lacions, considera que el programa està sent molt positiu i preveu la seva ampliació el pròxim any. Tant Calvó, com el president de l'entitat, Josep Maria Cabanes, han valorat molt positivament els resultats de funcionament del entre de cria i han destacat que el programa de reproducció ja està consolidat.

Actualment, el centre compta amb 55 perdius adultes, de les quals 19 en són parelles reproductores, i han portat al naixement de 160 perdius joves aquest any. Destaca la presència de dues parelles de perdius que s'estan reproduint totalment de forma natural. D'aquestes se seleccionaran 60 parelles reproductores el 2020 amb l'objectiu que donin en el seu primer any 500 perdius per alliberar a totes les parròquies. Marc Mossoll, responsable del centre de reproducció de la perdiu xerra, ha indicat que "en dos anys preveiem poder alliberar 1.000 exemplars". Això obligarà a una ampliació de les instal·lacions, situades a Llumeneres.