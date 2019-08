Andorra Telecom soterrarà 1.300 metres de cables de fibra òptica a Escàs

L'objectiu és millorar el paisatge urbà i la qualitat mediambiental

Redacció Andorra la Vella

Andorra Telecom ha iniciat els treballs de soterrament de 1.329 metres de cables de fibra òptica i la retirada de 48 pals telefònics a Escàs, a la Massana. El projecte té com a objectiu reduir l'impacte visual i millorar el paisatge urbà i la qualitat mediambiental de la zona, així com facilitar el manteniment i evitar perills d'interrupció del servei per causes com la caiguda d'un arbre sobre les línies.

