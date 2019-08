Trenta ponències a Prada per debatre sobre l'economia circular

La Diada Andorrana se celebrarà per segona vegada en diumenge per disponibilitat

La 32a Diada Andorrana a la 51a Universitat Catalana d’Estiu torna a Prada de Conflent demà amb un total de 30 ponències, 23 de les quals seran presencials i 7 de no presencials que tractaran sobre l’economia circular. L’edició d’aquest any tindrà lloc en diumenge per problemes de disponibilitat i logística dels espais. “La UCE es realitza des del dissabte 17 a la tarda fins al dissabte següent al migdia, i no podíem disposar d’un dissabte sencer”, va explicar Àngels Mach, presidenta de Societat Andorrana de Ciències. El 2013 ja es va celebrar en diumenge, ja que la SAC va