L’alcalde de la Seu d’Urgell referma que la relació amb Andorra “és molt bona” i aposta per enfortir els lligams convertint l’hospital de Meritxell en una referència a l’Alt Urgell

És el relleu d’Albert Batalla al capdavant del consistori de la capital de l’Alt Urgell. La seva ombra podria ser pesant per a molts, però Jordi Fàbrega va agafar la vara d’alcalde ara fa dos mesos amb ganes de fer de la Seu un lloc encara més atractiu per als visitants i millorar les relacions amb el Principat.



La relació de la Seu d’Urgell amb Andorra és bona?

És molt bona. El que es busca amb aquestes relacions és un win-win perquè la frontera no ha de ser un lloc que ens separi, sinó al contrari. La frontera ens hauria d’unir encara

