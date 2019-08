APAPMA presenta al·legacions contra la tirolina a Naturlandia

Actualitzada 17/08/2019 a les 06:37

L’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient d’Andorra ha presentat un recurs d’al·legacions contra la construcció de la tirolina que el comú de Sant Julià preveu a Naturlandia. Una iniciativa que ha despertat nombroses crítiques fins al moment. La polèmica del projecte ha generat fins i tot la creació d’una petició a change.org per cancel·lar la iniciativa.

El comú va posar a l’abast de la ciutadania els informes mediambientals a mitjans de juliol i va donar un termini de quinze dies per presentar al·legacions, així ho han fet Desperta Laurèdia i, des d’ahir, APAPMA. Carles Iriarte, president de l’associació, no ha volgut aprofundir en les declaracions realitzades al projecte, tot i això ha confirmat que “estan dins del nostre projecte i els nostres objectius socials”. Tanmateix, ha afirmat que el projecte “és allò que diuen per omplir l’expedient, i manca en profunditat”. Ahir va ser l’últim dia per presentar al·legacions.

