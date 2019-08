El centre comercial publica una nota d’agraïment a totes les persones que han treballat en l’esllavissada

El Punt de Trobada, després de superar els problemes que va provocar l’esllavissada que es va produir dissabte passat enfront del centre comercial, reobrirà les portes demà. Així es va informar a través d’un missatge de Face­book, en què s’explica que encara hi pot haver “limitacions en l’accés” i d’altres tipus, per la qual cosa demana comprensió als clients, dels quals valora “la seva fidelitat en moments com aquest i la paciència per esperar la reobertura”.

El centre va aprofitar la publicació per agrair “el treball, esforç i dedicació realitzat durant aquests dies per totes les persones, serveis públics i privats