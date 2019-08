Detingut un jove per conduir begut i estavellar-se contra un fanal

Actualitzada 16/08/2019 a les 09:52

La policia va detenir ahir a dos quarts de dues de la matinada un home no resident de 19 anys per conduir sota els efectes de l’alcohol i estavellar-se contra un fanal a la carretera general 1, a Sant Julià de Lòria. Tant ell com l’acompanyant, un home no resident de 20 anys, van haver de ser traslladats a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on se’ls va donar l’alta amb algunes contusions de caràcter lleu. El conductor va donar una taxa d’alcoholèmia de 0,95 grams per litre de sang. D’altra banda, dos ciclistes van resultar ferits en dos accidents. El primer es va produir la nit de dimecres a dijous. La víctima va sofrir una fractura en una vèrtebra i va haver de ser traslladat a Barcelona. El segon es va produir a les 12.30 hores d’ahir a la carretera de la Solana, al Pas de la Casa. L’accident va involucrar un turisme de matrícula espanyola i el ciclista, un home no resident de 25 anys que va patir contusions de poca consideració.

