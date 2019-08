Un conductor begut s'estavella contra un fanal a la General 1

El jove i el passatger, de 19 i 20 anys respectivament, han resultat ferits lleument

Actualitzada 15/08/2019 a les 11:57

Redacció Andorra la Vella

Un home no resident que conduia un vehicle amb matrícula espanyola s'ha estavellat contra un fanal aquesta matinada a la carretera general 1. El conductor, de 19 anys, ha donat una taxa d'alcoholèmia de 0,95 grams per litre i passarà a disposició judicial en les properes hores. A causa del xoc, tant ell com el passatger que l'acompanava, de 20 anys, han resultat ferits lleus i han estat traslladats a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.