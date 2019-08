“Un canvi sobtat” en la meteorologia podria comportar una afectació directa al tram de la CG-1 que va patir l’esllavissada de dissabte

El pas de vehicles pel tram de la carretera general 1 afectat per l’esllavissada de dissabte passat es va normalitzar ahir al migdia, un dia abans del previst per l’executiu. Tot i això, “un canvi sobtat” en la meteorologia en forma de pluja podria comportar una afectació directa al terreny on es va produir l’esllavissada i, en conseqüència, a la circulació. El portaveu del Govern, Eric Jover, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, va explicar que els especialistes només preveuen petits despreniments de purga al talús, però que l’arribada de pluges podria afectar la previsió.

