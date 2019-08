La policia reclama més de 25.300 euros per 672 multes per excés de velocitat

Actualitzada 15/08/2019 a les 06:45

Redacció Andorra la Vella

La policia reclama més 25.300 euros corresponents a multes per excés de velocitat que es van imposar des del febrer fins a aquest mes d’agost i l’import de les quals encara no ha estat abonat per les persones sancionades. Així ho va informar el Govern a través d’una notificació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), en la qual s’inclou una llista de 672 sancions que pertanyen a persones que van ser enxampades pels radars instal·lats a la xarxa de car­reteres del país. Davant de la impossibilitat de notificar-ho personalment, el Govern ho fa a través del butlletí, deixant a les persones esmentades en la publicació un termini de vuit dies hàbils per presentar-se a les dependències del departament de policia, a Escaldes-Engordany, a fi que es pugui fer la notificació en persona de les sancions imposades, amb quantitats que oscil·len entre els 24,07 euros i els 120,20 euros. En cas de no fer-ho, es considerarà que la notificació ha estat correctament efectuada a través del BOPA.

