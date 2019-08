Els ingressos per la taxa del tabac cauen un 24% al juliol

L’Estat va recaptar 8 milions d’euros procedents dels impostos sobre la importació d’aquest producte

Els ingressos per la taxa a la importació del tabac van caure un 24% al juliol respecte a la xifra recollida el mateix mes de l’any passat. Segons les dades publicades pel Ministeri de Finances, es van recaptar 8 milions d’euros procedents d’aquest producte, gairebé 2,6 milions d’euros menys que el juliol del 2018. Aquest resultat repeteix la tònica del juny d’enguany. Llavors la davallada va ser del 52%, passant d’11,18 milions d’euros, provinents de la taxa per importació de tabac, a 5,3 milions d’euros.

Cal recordar, però, que entre el març i el maig els ingressos per la taxa d’aquest