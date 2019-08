El director de la presó assegura que el centre penitenciari està a un 47% de la seva capacitat i, malgrat que demana alguna reforma, admet que no pot créixer gaire més

Amb situacions tan excepcionals com tenir un nadó a la presó, el lleuger augment dels funcionaris permetrà al centre penitenciari millorar el seu funcionament. A més, compta amb un grup de voluntaris que ajuden en tasques com la formació dels reclusos.



Quants presos hi ha actualment al centre?

Tenim 67 persones. Estem a una ocupació del 47,18%.



Quants interns hi solen haver?

Normalment estem entre 50 i 60 persones. Ara estem amb una xifra alta, a la qual fa temps que no s’havia arribat, però també és veritat que tenim 11 interns en arrest nocturn, que és una xifra important. Sense aquestes 11 persones

