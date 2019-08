El president de l’AIVA assegura que les bateries dels vehicles sense combustible duren uns 10 anys i van perdent potència amb el temps

Els vehicles elèctrics desperten dubtes entre els professionals del sector de l’automoció. Malgrat que admeten que són cotxes amb un nivell d’emissions molt baix, molts no estan segurs que siguin fiables a llarg termini i qüestionen si el tractament de les bateries un cop acabada la seva vida útil no genera una contaminació massa elevada. Així ho expressa el president de l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra (AIVA), Xavier Calvís, a qui la mobilitat elèctrica no acaba de convèncer. Un dels seus principals neguits amb aquest tipus de vehicles és la durabilitat de les bateries, les quals assegura que s’han de

