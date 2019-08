El Centre d'Acolliment d'Infants contractarà dos nous monitors

El Govern ha acordat, a través de la secretaria d’Estat de Funció Pública, procedir a la contractació de dos treballadors públics indefinits per ocupar el lloc de monitors al Centre d’Acolliment d’Infants (CAI). Segons apareix publicat a l’últim BOPA, la missió del lloc de treball és “donar suport dins de la tasca educativa, de protecció i cura dels infants”. Paral·lelament, els treballadors hauran d’integrar-se dins l’equip “tenint en compte el projecte educatiu definit per a cada infant d’acord amb la normativa vigent, els procediments i protocols d’actuació existents”. Alguns dels requisits per poder aspirar a alguna de les places ofertes