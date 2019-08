El Govern adquirirà unes 6.500 dosis de vacuna contra la grip

Són 500 més de les que es van comprar per a la campanya específica realitzada l’any passat

El ministeri de Salut comprarà per a la campanya de vacunació contra la grip estacional de la temporada 2019-2020 un total de 6.500 dosis, 500 més que l’any passat. Les vacunes seran tetravalents i s’adquiriran amb l’objectiu de vacunar la població de risc. El tipus de vacuna és antigripal i és la recomanada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per a la temporada 2019-2020. El ministeri ha licitat l’adquisició d’aquestes 6.500 dosis per un preu de 39.000 euros. El laboratori adjudicatari haurà de tenir disponibles i haurà de poder lliurar al centre distribuïdor, una farmàcia andorrana, el total de

