Tot el país, menys Canillo i el Pas, es va quedar uns segons sense llum

Una apagada global va afectar el servei d'Andorra Telecom El concert del grup Morat es va veure afectat. COMÚ ANDORRA LA VELLA

Actualitzada 07/08/2019 a les 06:32

Redacció Andorra la Vella

Un problema a la línia elèctrica que alimenta la xarxa andorrana des d’Espanya va provocar la nit de dilluns una apagada general que va afectar gairebé tot el país i que va tenir conseqüències per al servei de cable d’Andorra Telecom. L’apagada va succeir pels volts de les nou de la nit i va deixar sense servei d’electricitat tot el Principat menys la parròquia de Canillo i el Pas de la Casa. La xarxa d’electricitat en aquestes dues zones s’alimenta de la línia provinent de França i per això no es va veure afectada per l’apagada. El servei d’electricitat es va establir cinc segons després de l’apagada. La causa va ser un salt de la línia i es va arreglar pocs segons després, quan es va reconnectar automàticament. L’apagada va afectar, per exemple, el concert del grup de pop colombià Morat que s’estava celebrant a la carpa situada al Parc Central d’Andorra la Vella. El recital feia poc que havia començat i la inter­rupció del concert va ser d’uns quants minuts.

El tall en l’electricitat també va afectar Andorra Telecom, que va experimentar diverses incidències en el servei de cable. Concretament, va caure la xarxa d’Internet per fibra òptica. La solució que va donar l’operadora a través de les xarxes socials va ser reiniciar la caixa de la fibra òptica i en el cas que no funcionés desendollar del corrent l’equip afectat. En alguns casos també va fallar el servei de televisió per fibra òptica. La recomanació de l’operadora per recuperar-lo va ser la mateixa que per a Internet. Andorra Telecom, però, no va patir cap afectació a la xarxa de telefonia mòbil a conseqüència de l’apagada general de l’electricitat.