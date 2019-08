El servei de mediació familiar augmenta any rere any els expedients i el 2019 en suma 116

Arribar a un acord i intentar que el menor no pateixi arran de la separació sense morir en l’intent. Aquestes són les premisses principals del servei de mediació familiar, l’organisme estatal que ofereix ajuda en els divorcis i que ha pres rellevància durant l’últim any després de la publicació de la Llei de mediació.

Creat fa 25 anys, el servei de mediadors ha vist com ha anat incrementant la seva presència en les separacions dels andor­rans i ja suma un total de 1.632 casos treballats. No obstant això, a part dels divorcis i d’una forma molt més minoritària, l’administració també accepta