Tres arrestats per agressions en el domicili familiar

La policia deté tres persones per portar set grams de cocaïna

La policia va detenir la setmana passada 23 persones, tres de les quals per agressions en l’àmbit domèstic. Una va ser la d’un home resident de 46 anys, presumpte agressor de la dona i la filla menor en una desavinença conjugal. El detingut presentava símptomes de trobar-se sota els efectes de l’alcohol. Tanmateix, dimarts passat dos germans, de 20 i 29 anys, van ser detinguts per una baralla causada per una desavinença familiar. Un d’ells presentava símptomes d’embriagament. A aquests s’hi sumen una dona resident de 22 anys i un jove de 19 que van ser detinguts per agressions en