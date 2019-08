Cues de diversos quilòmetres per entrar i sortir del Principat a les dues fronteres

Actualitzada 06/08/2019 a les 10:49

Les dues fronteres van registrar retencions durant el dia d’ahir, tant per entrar al Principat com per sortir-ne. A partir de les deu del matí, el servei de Mobilitat ja va alertar al compte de Twitter de trànsit dens a la frontera hispanoandorrana. Un trànsit que es va intensificar amb el pas de les hores, arribant a formar-se cues de fins a dos quilòmetres pels volts de les dotze del migdia. En aquell moment van començar els problemes de circulació per accedir al Principat per Espanya, amb retencions que van arribar als tres quilòmetres pels volts de les tres de la tarda. A la frontera francoandorrana, a les onze del matí ja hi havia cues de tres quilòmetres per entrar al país, retencions que es van allargar diverses hores. A les quatre de la tarda es van començar a registrar els primers problemes per sortir del Principat pel Pas de la Casa, on es van formar cues de dos quilòmetres que van durar fins a les cinc de la tarda.

