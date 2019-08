Un home begut agredeix la dona i la filla menor

La policia va detenir l'home de 46 anys al domicili d'Andorra la Vella presentant símptomes de trobar-se sota els efectes de l'alcohol

La policia va detenir el passat dilluns un home per agredir la dona i la filla menor d'ambdos. Els fets van tenir lloc al migdia en un domicili d'Andorra la Vella, quan els agents van ser requerits per una disputa de parella que va derivar en una agressió física. El detingut, un home resident de 46 anys, presentava símptomes de trobar-se sota els efectes de l'alcohol. Diumenge al vespre un home resident de 69 anys va ser detingut per efectuar una descàrrega elèctrica a l'aire arran d'una disputa a la fira d'Andorra la Vella. Una persona increpava de forma verbal a la gent de la fira i, quan va injuriar al detingut, aquest va treure la defensa elèctrica i va mantenir una actitud amenaçadora cap a ell. No és l'únic incident que s'ha donat durant les festes majors d'Andorra la Vella i Sant julià de Lòria, que han acabat amb diverses disputes i detinguts, com el grup de joves que obstaculitzava la via pública i que va ocasionar danys a un vehicle oficial de la policia, baralles entre joves residents sota els efectes de l'alcohol o la parella que va mantenir relacions sexuals davant l'edifici administratiu de Govern.

Pel que fa al trànsit, els agents van detenir la nit de divendres un home que va patir un accident i va causar danys materials. En realitzar-li les proves d'alcoholèmia, l'home resident de 48 anys va donar una taxa de 2,49 grams d'alcohol per litre de sang. Unes hores més tard, la policia detenia un jove resident de 24 anys per donar una taxa d'1,75 grams d'alcohol per litre de sang en un control rutinari. Dimarts passat tres homes van ser detinguts per estar en possessió de cocaïna. Els detinguts, residents de 29, 37 i 48 anys, van ser aturats en un control de vehicles a Escaldes-Engordany, i estaven en possessió de 7,1 grams de cocaïna. A més, el conductor del vehicle va donar positiu a la prova de control de tòxics salivar.



