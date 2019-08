Plataformes ciutadanes donen suport a la campanya antitirolina

La tirolina rep l'aval mediambiental però requerirà talar arbres La tirolina serà similar a una que ja hi ha a Alaska. ICY TRAIT POINT

Actualitzada 05/08/2019 a les 11:12

Arnald Sanllehy Andorra la Vella

Desperta Laurèdia i el grup Rocafort, dues plataformes veïnals de Sant Julià, aplaudeixen la iniciativa que ha creat a Change.org l’Associació Les Goges per reclamar signatures per evitar que es tiri endavant el projecte de la tirolina a Naturlandia. “Ens sembla fantàstica perquè el més important en una societat i a la parròquia és que hi hagi consciència, que es facin debats i es mantinguin diàlegs”, comenta la portaveu del grup Rocafort, Angi Duró, qui afegeix que “jo ja he signat”. El seu homònim a Desperta Laurèdia, Cerni Cairat, recorda que ells ho van saber tard però afirma que quan pugui també els donarà suport malgrat que no sap qui són. “Ens va agafar per sorpresa i la veritat és que és molt gratificant veure com la gent té inquietuds, però a part d'això no sabem qui són. Quan tingui ocasió jo també els hi donaré suport”.

Duró no ha anat a veure els informes del ràfting que estan exposats a la casa comuna però reconeix que diversos membres del Grup formen part de Desperta Laurèdia i des d’allà sí que s’ha fet alguna visita. Cairat però va comentar que caldrà analitzar-los a fons “però cada vegada anem sabent amb més detall el projecte i, a banda de l’impacte ambiental, ens preocupa la situació financera de Camprabassa i del comú, i de quina manera afectarà les finances del poble”. Duró reclama esvair tots els dubtes en la reunió de poble, ja que amb la informació que tenen, “és un projecte fosc i poc transparent”. “Si us plau, fem la reunió i que ens expliquin què faran perquè, amb el que sabem, el seu cost i l’activitat que implica, no el veiem bé. Costa molts diners i sembla fosc i poc transparent”.

La campanya que l’Associació Les Goges ha iniciat al portal Change.org ha recollit ja 1.380 signatures de les 1.500 que sol·licita. Fa tan sols una setmana que es va iniciar i en cinc dies ja es va arribar a les 1.000.

